Theatersommer in Dormagen : Spannende Comedy in der Scheune

Kulturbüro-Leiter Olaf Moll (l.) und MItarbeiterin Lena Hanuschik präsentieren Comedian Sascha Korf beim Theatersommer in der Theaterscheune. Foto: M. Rick Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Knechtsteden Vor dem Abschluss mit Kabarettistin Kathi Wolf am Sonntag waren beim coronakonformen Theatersommer mit Frank Fischer und Sascha Korf zwei Comedians zu Gast in der Theaterscheune Knechtsteden.

Trotz Corona ist auf der Bühne für Comedy eine Menge möglich. Das haben am Freitag der Mainzer Frank Fischer und am Samstag der Ostwestfale Sascha Korf in der Theaterscheune beim Theatersommer bewiesen.

Korf wurde in seinem Programm „…denn er weiß nicht, was er tut!“ kongenial unterstützt von der in Düsseldorf lebenden Komikerin Ilka Luza. Beide wussten freilich ganz genau, was sie taten, selbst wenn die von ihnen geschaffene Situation noch so aberwitzig war. Der hellwache Fischer war auch ganz bei sich.

Info Zwei Künstler beim Theatersommer Beobachtungen Für seine kruden Geschichten über das Leben und die Menschen, die auf Beobachtung und Notizen beruhen, ist Frank Fischer mit 20 Kabarettpreisen ausgezeichnet worden. Improvisation Sascha Korf ist Moderator, Komiker, Improvisationskünstler und Schauspieler in einer Person. Vor allem zeichnet ihn das verständnisvolle Zugehen aufs Publikum aus.

In vollen Zügen zu genießen waren also zwei äußerst unterhaltsame Comedy-Abende, die zudem noch glänzend eingeführt wurden durch Olaf Moll, dem Leiter des städtischen Kulturbüros Dormagen, das den Theatersommer coronakonform veranstaltete.

„Alle Leute haben eine Meinung, und die muss raus.“ Der Mainzer Solo-Comedian Frank Fischer führt Toleranz im Gepäck und hat mit seinen spitzen Formulierungen gleichwohl keine Hemmungen. Mit seinem Mikro stand er mit „Meschugge“ auf der Bühne und schulterte mühelos ein Zwei-Stunden-Programm. Dabei greift er scheinbar wahllos in unzählige Geschichten und aufgeschnappte Formulierungen. Die Menschen sind sein Thema, und speziell sind es ihre überzeugenden und weniger stichfesten Äußerungen.

Sascha Korf ist ein anderer Typ. Er ist ein Comedian der sanften Art, der vor allem mit seinen Improvisationskünsten brilliert. „Eigentlich“, eröffnet er nur scheinbar bedauernd, „hole ich sehr gern einzelne Besucher auf die Bühne.“ Aber da stand Corona mit seiner derzeitigen Omnipotenz und den Verbotsregeln davor. So spricht er der Reihe nach zunächst die Besucher der ersten Reihe an, um sich dann einen ganzen Abend an ihnen abzuarbeiten. Rentner sind dabei, eine Psychologin, ein Starkstromelektriker, einige Lehrerinnen und viele Nievenheimer.

Frank Fischer schreibt seit Jahren gewissenhaft auf, was ihm akustisch auf der Straße, in Geschäften oder in den Medien so über den Weg läuft. Unter der Überschrift „meschugge“, was nichts anderes bedeutet, als nicht so ganz bei sich, kurzgefasst: verrückt, kam dabei einiges zusammen. Ausgestattet mit großer Eloquenz, viel subjektiver Urteilskraft und situativer Schlagfertigkeit ging der Spaßmacher in die Vollen. Die Reaktion beim Publikum stellte sich prompt ein.

„Ich bin nicht mehr der, der ich einmal war“, klagte Sascha Korf Corona an; neuerdings geht der im Show-Biz Vielbeschäftigte sogar sehr viel mehr spazieren. Mit Ilka Luza gelangen ihm scheinbar aus dem Nichts wahre Glanznummern. So ging er, inspiriert von einer Besucherin, der Spur bunter Steine nach, die von Zons nach Rheinfeld ausgelegt wurden. Das war Comedy vom Allerfeinsten, denn hier wurden sämtliche Register des Spaßmachens gezogen und machte das Publikum begeistert mit.