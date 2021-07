Kabarett und Seifenblasen in Dormagen : Theatersommer startet am Wochenende

Dormagen Am kommenden Wochenende beginnt der Theatersommer in der Kulturhalle Dormagen mit einer rasanten Kabarett-Komödie und einem Figurentheaterstück für Kinder.

In der Kabarett-Komödie „La Pharmiglia - Organisiertes Gebrechen“ am Freitag, 23. Juli, um 20 Uhr in der Kulle rechnet das Duo Katsong mit Judith Jakob und Ex-Kom(m)ödchen-Darstellerin Melanie Haupt satirisch und musikalisch mit dem „Wahnsinn rund um das Gesundheitssystem ab“. Die beiden Kabarettistinnen nehmen laut eigener Aussage „die Absurditäten in der Medizin informativ, unterhaltsam und mit viel Musik aufs Korn“. Vom hippokratischen Eid bis zur App vom Arzt, vom Pharma-Lobbyisten bis zum blühenden Geschäft mit Arzneimitteln lässt das Duo kein Thema aus. Für Familien mit Kindern ab vier Jahren ist das Figurentheaterstück „Nisses großes Abenteuer“ am Sonntag, 25. Juli, um 15 Uhr in der Kulturhalle. Das Seifenblasen-Figurentheater zeigt die spannende, 50 Minuten dauernde Abenteuergeschichte um einen kleinen Helden und eine gestohlene Kuh. Das Stück mit den wunderschönen Marionetten basiert auf einem schwedischen Märchen.