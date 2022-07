Teuflisches Stück​: Zweite Spielzeit der Zonser Märchenspiele​

Das Ensemble der Freilichtbühne in Zons freut sich endlich wieder auf der Bühne zu stehen. In diesem Jahr mit einem teuflischen Stück. Foto: Wolfgang Walter

Zons Bisher war die Freilichtbühne eher mäßig besucht. Weiterhin wird das Stück „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ aufgeführt. Eine Bilanz und wie es weiter geht.

„Zwei Jahre konnte das Ensemble aufgrund der Corona-Pandemie nicht auf der Bühne stehen, auch das habe seine Folgen hinterlassen. „Die Gruppe ist doch sehr geschrumpft, dennoch sind wir ein tolles und harmonisches Team und geben auf der Bühne unser Bestes“, so Wirtz. An die 40 Akteure gehören immer noch dazu, nicht lange her, da waren es doppelt so viele. Viele ältere sind ausgeschieden, außerdem sei es schwierig Nachwuchs zu finden.