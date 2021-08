Tennisclub Bayer Dormagen : 75jähriges Bestehen mit großem Fest am Tannenbusch

Dormagen Am Samstag, 14. August, feiert der Tennisclub Bayer Dormagen sein 75jähriges Bestehen. Ab 14 Uhr werden nicht nur viele Mitglieder auf der Anlage am Tannenbusch zusammenkommen, sondern ab 14 Uhr auch etliche Besucher begrüßten können.

Der Verein wuchs schnell, hatte 1981 schon 750 Mitglieder. Auch wurden nach und nach immer mehr Plätze angelegt und am Ende sogar eine dritte Halle gebaut. In dieser Zeit war der TC auf dem Weg zum Leistungstennis. Man organisierte die „Nationalen Deutschen Tennismeisterschaften“ so gut, dass der DTB sie 13 Mal in Folge dort austrug. Spitzenspieler wie Hajo Plötz und Jürgen Faßbender schlugen am Tannenbusch auf. Dann kam sogar das Angebot, in Dormagen den „Italia Cup“, die Mannschaftsweltmeisterschaften der Jungsenioren in Dormagen auszutragen. 1995 schlug Deutschland mit dem überragenden, damals für Neuss spielenden Mike Bauer die USA mit 2:1.