Tennisclub in Dormagen : TC Bayer blickt mit großem Fest auf 75 Jahre Vereinsgeschichte zurück

Ein Blick in die Historie: Dieses undadierte Bild zeigt die familiäre Atmosphäre beim TV Bayer. Foto: TC Bayer

Dormagen Am Samstag, 14. August, feiert der Tennisclub Bayer Dormagen sein 75-jähriges Bestehen. Ab 14 Uhr werden nicht nur viele Mitglieder auf der Anlage am Tannenbusch zusammenkommen, sondern auch Besucher. Ein Blick voraus und zurück.

Angesichts des Jubiläums dürfte in den vielen Gesprächen auch die wechselvolle Geschichte des Vereins eine zentrale Rolle spielen. Der ehemalige Werksklub musste nach seiner Gründung 1946 erst einmal die Kriegsschäden beseitigen. Denn gegen Ende des Zweiten Weltkriegs hatte ein zurückfliegendes Flugzeug seine restliche Bombenfracht über dem Höhenberg abgeworfen und eine Bombe traf den Tennisplatz. Eine Anekdote zeigt, unter welchen Bedingungen damals gespielt wurde: Immer samstags gab es vom Sportwart pro Platz drei neue Bälle, die vom Deutschen Tennisbund an die Vereine nach Mitgliederzahl verteilt wurden - ein Glückstag für die Spieler. Viele Jahre lang lebten die Mitglieder in dem Luxus, dass sie sich selbst nach ihren Spielen nicht um das Abziehen der Plätze kümmern mussten - das erledigte der Platzwart. Anfangs „der alte Pullen“, später Anton Bienek

Der Verein wuchs schnell, hatte 1981 schon 750 Mitglieder. Auch wurden nach und nach immer mehr Plätze angelegt und am Ende sogar eine dritte Halle gebaut. In dieser Zeit war der TC auf dem Weg zum Leistungstennis. Man organisierte die „Nationalen Deutschen Tennismeisterschaften“ so gut, dass der DTB sie 13 Mal in Folge dort austrug. Spitzenspieler wie Hajo Plötz und Jürgen Faßbender schlugen am Tannenbusch auf. Dann kam sogar das Angebot, in Dormagen den „Italia Cup“, die Mannschaftsweltmeisterschaften der Jungsenioren in Dormagen auszutragen. 1995 schlug Deutschland mit dem überragenden, damals für Neuss spielenden Mike Bauer die USA mit 2:1.

1993 begann die Förderung des Leistungstennis und der Aufbau einer neuen Tennisriege unter Trainer Wolfgang Ebeling. Mit Unterstützung von Spieler Danys Maasdorps schafften die Herren 1993 den Aufstieg in die Oberliga und 1994 in die Regionalliga.Mit Verpflichtung des neuen Spielertrainers Dirk Hortian begann 1998 die Bundesliga-Ära des TC Bayer Dormagen. Drei Jahre spielte der TC Bayer in der 2. Tennis-Bundesliga-West. 2005 gelingt unter Lothar Sedello der erneute Aufstieg in die 2. Liga.

Am Samstag soll mit einem tollen Tag daran erinnert werden. Auf dem Programm stehen ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg, Showmatches, Tennis, wie es früher war, Freibier, Live-Musik.

(schum)