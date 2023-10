Taschendiebstähle in Dormagen Diebe schlugen auch im Café zu

Ein Einkaufsbummel in der City ist eigentlich ein schöne, entspannende Sache. Wenn man aber nach einer Weile feststellt, dass das Portemonnaie aus der Handtasche oder dem Rucksack gestohlen wurde, ist der Tag gelaufen. So gegangen ist es drei Frauen am vergangenen Freitag in der Dormagener Innenstadt. Einer 60-Jährigen wurden die Geldbörse aus ihrem Rucksack entwendet, einer 80-Jährigen wurde sie aus der Handtasche geklaut. Einer 66 Jahre alten Frau aus Grevenbroich wurde die Geldbörse aus ihrer Umhängetasche gestohlen.