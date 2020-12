Geldinstitut : Targobank holt im dritten Quartal trotz Corona auf

Dormagen Zum Stichtag 30. September belief sich das Kreditvolumen auf rund 20 Millionen Euro – ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum Jahresabschluss 2019. Der Trend zu nachhaltigen Anlageformen ist ungebrochen.

Die Targobank Dormagen konnte im dritten Quartal wieder ordentlich Fahrt aufnehmen, insbesondere im Geschäft mit Konsumentenkrediten verzeichnete das Geldinstitut deutliche Zuwächse. Zum Stichtag 30. September belief sich das Kreditvolumen auf rund 20 Millionen Euro – ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum Jahresabschluss 2019. Ungeachtet der anhaltenden Niedrigzinsphase stiegen auch die Spareinlagen in Dormagen seit Jahresbeginn um zehn Prozent auf 10,2 Millionen Euro. Das Volumen der Tagesgelder wuchs um sieben Prozent auf 16,5 Millionen Euro. Auch alternative Anlageformen wie Fonds und Sparpläne sind nach wie vor beliebt. Das Depotvolumen betrug zum Ende des dritten Quartals 33,8 Millionen Euro. Vor allem Sparpläne sind weiter eine besonders beliebte Produktgattung. Auch der Trend zu nachhaltigen Anlageformen ist ungebrochen. In Dormagen betreute die Targobank zum 30. September insgesamt 5700 Kunden und führte rund 2800 Girokonten.