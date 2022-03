Tannenbuschwoche in Dormagen : Zahlreiche Programmpunkte und Höhepunkte geplant

Dormagen Vom 15. bis zum 22. Mai findet die beliebte Tannenbuschwoche statt. Das Programm ist umfangreicher als jemals zuvor. Ein Highlight ist eine Greifvogelshow.

Von spektakulärer Greifvogelshow und traditionellem Waldbaden bis hin zu zahlreichen Workshops in der Natur – die diesjährige Tannenbuschwoche vom 15. bis zum 22. Mai wird größer als jemals zuvor. Bereits zum 19. Mal laden die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und die Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen zur Tannenbuschwoche ein. Bernd Dehm, Vorsitzender der Schutzgemeinschaft, sagt: „Wir sind stolz darauf, dass wir die Tannenbuschwoche auch in den vergangenen Jahr trotz Pandemie durchführen konnten. In diesem Jahr haben wir ein umfangreiches Event mit zahlreichen Programmpunkten geplant. Besonders am Herzen liegt mir dabei auch das Angebot für Senioren, wir haben wirklich für alle was dabei.“ Dem kann Guido Schenk, Organisator der Tannenbuschwoche, nur zustimmen: „Das ist das umfangreichste Programm, welches wir in der Historie hatten. Eine Mischung aus Informationen und Unterhaltung. All das wäre nicht möglich ohne die zahlreichen Ehrenamtler und Sponsoren wie die evd, der Chempark, die Initiative Dormagen und viele mehr.“ Unsere Redaktion stellt exklusiv die Höhepunkte aus dem vielfältigen Programm vor: