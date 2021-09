Tannenbuschwoche in Dormagen : Spannende Exkursionen im Tannenbusch

Besonders in der Dämmerung ist der Tannenbusch ein magischer Ort, so wie auf diesem Bild bei der Tannenbuschwoche vor einigen Jahren. Foto: F. Gräfe

Delhoven Das Programm der diesjährigen Tannenbuschwoche steht endgültig fest. Von Waldbaden bis zu nächtlichen Wanderungen ist allerhand geplant.

Vom Waldbaden, über Führungen durch den Geopark bis hin zu einem besonderen Waldkonzert wird auch in diesem Jahr im Rahmen der 18. Tannenbuschwoche allerhand abwechslungsreiches und spannendes Programm geboten. Unter der Schirmherrschaft von Hans Sturm, ehemaliger stellvertretender Bürgermeister, wird die Tannenbuschwoche am Sonntag, 10. Oktober, offiziell eröffnet. „Nie war dieses Naherholungsgebiet wichtiger als heute“, findet Hans Sturm. Wir stellen ein Teil des Programms vor:

Tiere im Tannenbusch Am Mittwoch, 13. Oktober, von 15 bis 17 Uhr, lädt Thomas Braun von der Biologischen Station des Rhein-Kreis Neuss , Familien und Kinder zu einer Insektenexkursion im Geopark ein. Ziel der Exkursion ist es, Familien mit Kindern einen Einblick in die heimische Insektenwelt zu ermöglichen. Auch Spinnen, Asseln und andere Gliederfüßer werden behandelt. Anmeldung unter 02133 50230. Treffpunkt: Parkplatz am Geopark Tannenbusch.

Abwanderung Tannenbusch Zwei Strecken stehen zur Wahl: Fünf oder zehn Kilometer. Am Freitag, 15. Oktober, führen Monika Reisert-Diercks und Hermann Große von den Waldfreunden Dormagen ab 14 Uhr durch den Wald. Auskunft unter der 02133 41807.

Radtour um den Tannenbusch Am Samstag, 16. Oktober, um 14 Uhr, startet eine Radtour rund um den Tannenbusch unter der Führung des ADFC Dormagen. Treffpunkt ist der Parkplatz am Geopark. Keine Anmeldung nötig.

Waldritual für Frauen „Wurzeln und Flügel - eine Waldritualzeit für Frauen“, so nennt Waldpädagogin Nina Keßler ihr neues Angebot. Am Sonntag, 17. Oktober, von 14.30 bis 16.30, lädt sie zu einem herbstlichen Spaziergang mit Naturritualen und Heilkräutern ein. Warme und bequeme Kleidung wird empfohlen. Eine Yoga-Matte oder Decke ist notwendig. Treffpunkt: Geopark. Anmeldung unter www.meinhonua.com oder über n.kessler1980@gmx.de.

Führung durch den Geopark Am Sonntag, 17. Oktober, ab 15 Uhr, nimmt Geologe Georg Waldmann mit auf einen spannenden Gang durch die Erdgeschichte. Interessierte erfahren, wie man Fossilien, Vulkansteine, Granite und Kalksteine erkennt und wie sie entstehen. Einheimische Steine aus Dormagen verraten ihre Geschichten.