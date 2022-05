Tannenbuschwoche in Dormagen : Eröffnung mit Greifvogelschau lockt Besucher an

Die Greifvogelschau war ein Besuchermagnet bei der Eröffnung der Tannenbuschwoche. Foto: Franziska Gräfe Foto: Franziska Gräfe

Delhoven Der Start der Tannenbuschwoche lockte am Wochenende zahlreiche Besucher in den Wald. Die Greifvogelschau faszinierte sowohl Kinder wie Erwachsene. Was es sonst zu sehen gab und welche Aktionen noch folgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franziska Gräfe

Wer als Familie die Natur erleben will, geht in den Tannenbusch. So war es, als 1958 dort die ersten heimischen Tiere einzogen, und so ist es drei Generationen später noch immer.

Den Beweis dafür liefert einmal mehr die Tannenbuschwoche, zu deren Eröffnung am Sonntag schon zur Mittagszeit Besucher in vierstelliger Zahl Wald und Wiese füllten, die Köpfe gen Himmel gerichtet: Dort zogen majestätisch die Schützlinge der Greifvogelstation aus Hellenthal ihre Bahnen, launig kommentiert vom Herrn der Vögel, Karl Fischer, der es aufs Beste verstand, dem Publikum Wissen mit Witz zu vermitteln.

„Die Greifvogelschau ist immer ein Höhepunkt der Tannenbuschwoche und ein Besuchermagnet“, sagt Bernd Dehm. Er ist Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) in Dormagen, die seit eben 1958 über Nutzen und Bedeutung des Waldes aufklärt, „nicht mit Demonstrationen, wie sie heute bei Fridays for Future angesagt sind, sondern durch ganz konkrete Maßnahmen in diesem Juwel einer Naherholungsmöglichkeit, dem Tannenbusch“, wie Robert Krumbein betonte, der als Erster Beigeordneter der Stadt zur Eröffnung gekommen war.

Viele Akteure zeigten am Sonntag, dass Wissensvermittlung spannend und spielerisch gelingen kann. Der Hegering etwa mit seinen Präparaten von Fuchs und Co., die die kleine Luzie mit Papa Michael gründlich inspizierte. Die Schutzgemeinschaft selbst hatte ihre Fühlkästen aufgebaut, daneben Beispiele verschiedenster Arten von tierischer Behaarung. Mal-, Bastel und Kreativaktionen rundeten das Familienprogramm ab. Schon zu Beginn des Vormittags hatten die Pänz vom Waldkindergarten im Musikpavillon ihren fröhlichen und laut beklatschten Auftritt gehabt. Sie bekundeten „Halli-hallo, wir Kindergartenkinder wir sind froh“.

An gleicher Stelle spielten die Jagdhornbläser Zons – sie feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen – ein Konzert vor gut besetztem Publikum, das auf eigens für die am 22. Mai beginnende Waldkonzert-Reihe frisch angeschafften Bierbänken Platz fand. Der Spargelhof Feiser verkaufte himmlisch-leckere Früchte aus Gohrer Anbau, am Stand der Dormagener Verkaufsplattform „Nahwerte“ fanden lokale Liköre und Lego-Tütchen vom Nahwerte-Partner Rheinstein reißenden Absatz.