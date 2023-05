Ende Mai in Dormagen Das ist das Programm der Tannenbuschwoche

Am Dienstagabend von 16 bis 17 Uhr können Kinder und Erwachsene gemeinsam mit Michael Stevens von der Biologischen Station im Rhein-Kreis-Neuss die heimischen Insekten und andere Tiere im Tannenbusch entdecken. Die Teilnahme an der Exkursion ist kostenlos. Treffpunkt ist der Parkplatz am Geopark. Anmeldung erforderlich unter der Telefonnummer 02133 50230.