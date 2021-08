Tannenbusch Dormagen : Kindersachenmarkt ist abgesagt

Delhoven Die Vorfreude auf den ersten Kindersachen-Trödelmarkt im Tannenbusch in Dormagen-Delhoven war sehr groß, umso stärker die Enttäuschung,

„Aufgrund der schlechten Wetterprognose mit Gewitterwarnung muss der Kindersachenmarkt am Sonntag, 22. August, von 11 bis 16 Uhr aus Sicherheitsgründen abgesagt werden“, erklärt Organisator Guido Schenk. Ein schwacher Trost: Ein Ersatztermin steht bereits fest: Eine Woche später, am Sonntag, 29. August, 11-16 Uhr.

Die Wetterprognose für Sonntag ist so ungünstig, dass die Organisatoren im Zusammenspiel mit der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) reagieren mussten. „Es wäre einfach zu gefährlich gewesen und Sicherheit geht vor“, so Schenk. Dabei hatte er sich auf die Veranstaltung sehr gefreut, die seit geraumer Zeit ausverkauft ist: So groß war der Ansturm der Anbieter von Kindersachen und -spielzeug! Hinzu kam passenderweise die neue Corona-Schutzverordnung, wonach der Tannenbusch ab sofort betreten werden darf, ohne dass eine vorherige Anmeldung notwendig ist.