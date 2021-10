Tannenbusch Dormagen : Impfangebot beim Kindersachenmarkt „überraschend“ gut besucht

Trotz Regen war der Kindersachenmarkt gut besucht. Foto: Schenk

Dormagen Beim Kindersachenmarkt im Tannenbusch in Delhoven konnte ein kleiner Impferfolg verbucht werden. Die nächste Aktion gibt es am 9. Oktober am Stadtbad.

Trotz Regenwetter und Wind fanden sich überraschend viel Menschen bei dem vom Impfzentrum Rhein-Kreis Neuss organisieren mobilen Impfangebot im Tannenbusch ein. Zwischen zehn und 16 Uhr konnten sich Bürgerinnen und Bürger spontan und ohne Anmeldungen gegen das Corona-Virus impfen lassen.

„Noch bevor das mobile Impfangebot startete, bildete sich bereits eine lange Schlange“, beschreibt Organisator Guido Schenk, Vorsitzender der City-Offensive Dormagen. „Ich hatte damit ehrlich gesagt nicht gerechnet, doch es war immer etwas los. Es kamen sogar Menschen aus Düsseldorf hier zu uns in den Tannenbusch um sich impfen zu lassen. Viele sprechen immer von Impfmüdigkeit, aber was ich am Sonntag gesehen habe, dass war das Gegenteil daovn.“ Genaue Zahlen hat Ute Hofer von der Pressestelle des Rhein-Kreis-Neuss: „Am Sonntag ließen sich 43 Bürgerinnen und Bürgern mit Biontech zum ersten Mal impfen, 44 Mal wurden Zweitimpfungen verbucht und elf Personen wurden mit Johnson & Johnson geimpft.“ Für einen „Kindersachenmarkt“ sei dies „relativ viel und eine bemerkenswerte Zahl“.

Grundsätzlich sei der Kindersachenmarkt laut Guido Schenk gut besucht gewesen: „Dafür, dass das Wetter so schlecht war, waren doch viele Menschen da. Ich habe auch mit einigen Verkäufern und Verkäuferinnen geredet und das Wetter hat sich nicht negativ auf die Verkaufszahlen ausgewirkt.“ In der kommenden Woche findet die beliebte Tannenbuschwoche statt, „da soll das Wetter stand jetzt besser werden.“

Eine weitere Impfaktion organisiert derweil die DLRG-Ortsgruppe Dormagen in Zusammenarbeit mit der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft, dem Sportbund Rhein-Kreis Neuss und dem Rhein-Kreis Neuss. Bürger, die geimpft werden wollen, können sich am 9. Oktober im Stadtbad Dormagen Sammys einfinden. Zwischen 10 und 14 Uhr können sich Personen ab 12 Jahren kostenlos Impfen lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Impfwillige müssen ihren Lichtbildausweis mitbringen. Zudem sollen möglichst der ausgefüllte Anamnese- und Einwilligungsbogen und ein Impfausweis vorgelegt werden.

(kiba)