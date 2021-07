Neu im Tannenbusch : Eulenskulptur als Zuhause für ein Bienenvolk

Delhoven Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Dormagen enthüllte die Figur am vergangenen Samstag. Die Skulptur erfüllt einen besonderen Zweck.

Eine mannshohe, holzige Eule fand am vergangenen Samstag ihren Platz im Tannenbusch in Delhoven. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Dormagen (SDW) platzierte die Holzfigur an der ältesten Streuobstwiese.