Tagespflege „Der alte Salon“ : Mobile Kegelbahn für die Senioren

(Symbolbild). Foto: RP/dpa, spf fpt lof

Dormagen „Alle Neune“, heißt es jetzt regelmäßig in der Caritas-Tagespflege „Der Alte Salon“ in Dormagen. Denn in der Einrichtung gibt es jetzt eine rollbare, mobile Kegelbahn auf Stuhlhöhe.

