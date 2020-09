Tag des offenen Denkmals in Dormagen : Nachtwächter führt digital bis aufs Rheinturm-Dach

Tag des offenen Denkmals in Dormagen

Nachtwächter Hermann Kienle führt per Video in den Rheinturm. Foto: Stadt Dormagen

Zons Ab dem Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 13. September, sind zwei Videos der Stadt im Internet abzurufen, bei dem der Rheinturm sowie eine Arrestzelle und der Glockenturm im Historischen Rathaus gezeigt werden.

Der Rheinturm an der Stadtmauer in Zons ist zurzeit nicht zu besichtigen. Das Gebäude von 1388 beherbergt jedoch spannende Räume und bietet vom Dach aus eine spektakuläre Aussicht auf die Zonser Altstadt, den Rhein und die gesamte Umgebung. Jetzt nimmt Nachtwächter Hermann Kienle die Besucher auf einen in Corona-Zeiten nur virtuellen Rundgang durch und auf den Rheinturm. Der Film kann ab Sonntag als eins von zwei Videos der Stadt zum „Tag des offenen Denkmals“ abgerufen werden.