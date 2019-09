Tag des offenen Denkmals in Dormagen : Bunker-Tour am Sonntag soll nur der Auftakt sein

Der Luftschutzbunker am Feldtor wird am Sonntag geöffnet. Foto: Verein Luftschutzanlagen Rhein Kreis Neuss

Zons Beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, können viele Gebäude in Dormagen besichtigt werden, darunter die Außenanlage der ehemaligen Dormagener Brauerei am Höhenberg 36 (Führungen um 14 und 16 Uhr).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Erstmals seit langem wird von 12 bis 17 Uhr der Bunker am Zonser Feldtor geöffnet und in Gruppen von bis zu zehn Personen zu besichtigen sein. Die 1944 erbaute Luftschutzanlage mit Platz für rund 200 Menschen ist einigen Zonsern noch in Erinnerung – aus angstvollen Stunden oder als „Spielplatz“ aus Kindertagen.

„Wir sind sehr froh, dass wir den Bunker am Tag des offenen Denkmals einigen Besuchern zugänglich machen können“, sagt Harald Schlimgen, städtischer Fachbereichsleiter Bürger- und Ratsangelegenheiten. Dafür dankt er dem Verein Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss, der die Bunker ehrenamtlich dokumentiert. Der Eigenbetrieb Dormagen hat durch das Anbringen der Beleuchtung für gute Sicht gesorgt. „Wir sind allen Kooperationspartnern, auch an den anderen Programmpunkten zum Denkmaltag sehr dankbar für ihren Einsatz. Damit tragen sie zur Attraktivität des Tages und ganz Dormagens bei“, sagte Schlimgen. Er hat gute Nachrichten für diejenigen, die am Sonntag keine Zeit haben oder keine der limitierten Besichtigungskarten erhalten: „Ab Mai 2020 sollen mit Beginn der Tourismus-Saison in Zons regelmäßige Führungen im Bunker am Feldtor angeboten werden.“ Dort befindet sich ein „Natur-Wunderwerk“, so Schlimgen: „Eine Tropfsteinhöhle soll in zwei abgesperrten Räumen weiterhin bestehen bleiben“, berichtet er von Stalaktiten bis zum Boden.