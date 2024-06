Schauspieler geben Autogramme Das ist beim Tag der offenen Tür im Rheinland Klinikum Dormagen geplant

Dormagen · Das Rheinland-Klinikum präsentiert sich: Am Tag der offenen Tür wird so einiges geboten. Es gibt auch eine Autogrammstunde mit Darstellern aus einer ZDF-Vorabendserie. Was das Programm ist.

02.06.2024 , 14:00 Uhr

Am 9. Juni können Interessierte das Klinikum besuchen. Es gibt ein vielfältiges Programm. Foto: Melanie Zanin/Melanie Zanin(MZ)

Krankenhaus als einen spannenden Ort erleben – das ist beim Tag der offenen Tür am Sonntag, 9. Juni, von 10 bis 17 Uhr im Krankenhaus Dormagen möglich. Dort präsentieren sich neben den Medizinischen Zentren des Rheinland Klinikums, die Kliniken des Standortes und weitere Bereiche verschiedener Abteilungen. Sich einmal wie ein echter Chirurg im Operationssaal fühlen, einen begehbaren Darm von innen erkunden, Einsatzfahrzeuge besichtigen, einen Blick in die Großküche werfen oder mit dem Kuschelbären die Teddy-Ambulanz aufsuchen – das Programm bietet Wissen für die ganze Familie, verspricht der Veranstalter. Über das gesamte Krankenhausgelände verteilt finden Mitmach-Stationen, Aktionen und Info-Veranstaltungen zu Gesundheitsthemen statt. Die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Mönchengladbach führt vor, wie sie im Notfall eine vermisste Person aufspürt. Auf der Blaulichtmeile sind die Currenta-Werkfeuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei im Rhein-Kreis Neuss mit Dienstfahrzeugen vor Ort. Modernste Technik, die Leben rettet, ist im Intensiv-Raum zu sehen. Wie OP-Instrumente und medizinische Geräte für jeden Einsatz keimfrei und hygienisch aufbereitet werden, erfahren Besucher bei einer Führung durch die Zentrale Sterilgutversorgungs-Abteilung. Ein Höhepunkt wird die Autogrammstunde mit Darstellern aus der ZDF-Vorabendserie „Bettys Diagnose“ sein. Die Außenaufnahmen der Serie entstehen seit 2023 rund ums Dormagener Krankenhaus. Und wer sich selbst für eine Karriere im Klinik-Kosmos interessiert, kann bei der Karrierewelt direkt mit dem Recruiting-Team ins Gespräch kommen und Bewerbungsunterlagen abgeben. Zudem wird auch für junge Gäste einiges geboten, wie Kinderschminken oder eine Hüpfburg. Für Wissbegierige gibt es ab 10.30 Uhr ein Vortragsprogramm. Themen sind robotische Chirurgie, Herzinfarkt, Gallensteinleiden, Darmkrebs, Krampfadern, Beckenboden-Behandlung und gesundes Altern.

(sku)