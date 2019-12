Im Blickpunkt: Tag der Menschen mit Behinderung in Dormagen : Sie singt, tanzt und feiert gern

Dormagen Seit ihrer Geburt ist Sandra Rübner (27) mehrfach behindert. Mit ihrer Familie unternimmt sie trotzdem viel.

Wenn viel los ist, Menschen Spaß haben, sich freuen und tanzbare Musik läuft, ist auch Sandra Rübner froh. Dann strahlt und lacht die 27-Jährige, die seit ihrer Geburt mehrfach behindert ist, und singt aus vollem Hals extrem textsicher mit – falls es sich um Karnevals-Hits oder deutschen Schlager handelt. Denn deren Texte kann die Dormagenerin auswendig. „Noch mal“, ruft sie dann gern, falls der DJ auf einmal etwa nicht so mitreißende Lieder spielen will. „Sie ist eben unsere Party-Maus“, sagt ihre Mutter Claudia Heinen liebevoll über Sandra.

Sie braucht nur die ersten Töne hören, dann ruft sie direkt: „Das ist Kasalla!“ Vor der Proklamation hat sich Sandra schon mal eingestimmt: „Mama, ich mach mich schon mal warm“, hieß es dann angesichts von Karnevalsmusik in Endlosschleife. Die Texte nimmt sie beim Hören auf. Sandra kann zwar nicht rechnen, schreiben oder lesen, aber Namen wie Aldi oder McDonald’s erkennt sie am Logo.

Was man in der Vorweihnachtszeit im Rhein-Kreis erleben kann

Adventskalender : Was man in der Vorweihnachtszeit im Rhein-Kreis erleben kann

Neu in Dormagen : Stadt will Unterausschuss für Umwelt ins Leben rufen

Ein halbes Jahr nach Sandras Geburt ist den Eltern aufgefallen, dass sie sie nicht fixieren kann. Eine dreijährige Odyssee von Arzt zu Arzt folgte, unter der auch Bruder Dennis (30) sehr litt. Wie Claudia Heinen berichtet, leidet Sandra an Optikusatrophie, eine degenerative Erkrankung des Sehnervs: „Sie kann nur zehn Prozent weit gucken.“ Dazu kommt eine Epilepsie mit gewisser Spastik und orthopädische Beeinträchtigungen, und eine Skoliose, eine Verkrümmung der Wirbelsäule um 56 Prozent. Trotz der gesundheitlichen Einschränkungen genießt die Familie das Leben: „Ich habe in zehn Tagen auf der Neurologie mit Sandra so viel Elend gesehen, dass ich sehr dankbar dafür bin, was ich habe“, sagt Claudia Heinen.