Dormagen: Tägliche Visite mit dem Kollegen via Bildschirm

Tägliche Visite mit dem Kollegen via Bildschirm

Dormagen Das Kreiskrankenhaus Dormagen beteiligt sich als Partnerklinik an einem landesweiten Modellprojekt zur Telemedizin.

Bei der täglichen Visite auf der Intensivstation des Kreiskrankenhauses Dormagen haben die Ärzte seit einigen Wochen digitale Verstärkung. Per Bildschirmkamera sind Kollegen vom Universitätsklinikum Aachen zugeschaltet, mit denen sie Diagnosen und Behandlungskonzepte der Intensivpatienten ausführlich besprechen. So können Chefarzt Privat-Dozent Dr. Stefan Soltész und sein Team auf das Know-how und die Ressourcen der Uniklinik zurückgreifen. "TELnet@NRW" heißt das über drei Jahre laufende Modellprojekt, an dem die Rhein-Kreis Neuss Kliniken Dormagen und Grevenbroich als zwei von insgesamt 17 Krankenhäusern im Land teilnehmen. Das Ziel: eine bestmögliche Gesundheitsversorgung der Bürger mit hoher Qualität - unabhängig vom jeweiligen Wohnort.