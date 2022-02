Wirtschaft in Dormagen : SWD und der Rhein-Kreis fördern Neugründer

Wirtschaft in Dormagen

Dormagen Für den 3. März ist ein digitales Netzwerkertreffen geplant, bei dem sich die lokale Gründer- und Startup-Gemeinschaft austauschen und Fragen besprechen kann.

Die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) hat sich mit dem Rhein-Kreis zu einer Initiative zusammengetan, um Wirtschaft und Unternehmertum in der Chemiestadt zu fördern. Konkret geht es dabei um den „Nachwuchs“, das heißt, SWD und Kreis möchten Männer und Frauen ansprechen, die sich mit einer Geschäftsidee bzw. mit einer Firma selbstständig machen möchten oder diese Herausforderung bereits bewältigt haben. Der Ansatz: den Austausch zwischen diesen Menschen unterstützen und gerade den Neugründern auf diese Weise Starthilfe und Rückendeckung, aber auch den bereits bestehenden Unternehmen Zugang zu neuen Ideen zu geben.

„Ob IT-Startup, Produktidee oder innovative Dienstleistung: Menschen, die ein Geschäftsmodell entwickeln und damit auf dem Markt durchstarten wollen oder schon frisch gegründet haben, stehen vor einer Menge Fragen“, schreibt die SWD dazu in einer Mitteilung. Deshalb nimmt der sogenannte Industry Hub diese Zielgruppe in Dormagen und im Kreis jetzt ins Visier. Die gemeinschaftliche Initiative von SWD und Rhein-Kreis Neuss lädt für Donnerstag, 3. März, von 9 bis 10 Uhr die lokale Gründer- und Startup-Gemeinschaft zum ersten virtuellen Netzwerktreffen ein. Weitere, dann hoffentlich in Präsenz, sollen im Laufe des Jahres folgen.