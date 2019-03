Vor dem Historischen Rathaus Dormagen: SWD sucht Ausrichter für den Weihnachtsmarkt ab 2020

Dormagen Dieses Jahr im Advent wird der Dormagener Weihnachtsmarkt erneut von der RTR Event GbR ausgerichtet. Der Vertrag mit der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) läuft dann nach vier Jahren aus.

Am Montag informierte die SWD darüber, dass sie nun einen Weihnachtsmarkt-Ausrichter für die nächsten fünf Jahre, von 2020 bis 2024, sucht. 2015 hatte RTR den adventlichen Markt vor dem Historischen Rathaus zum ersten Mal veranstaltet, im Juli 2016 dann den Vertrag bis 2019 unterschrieben, nachdem der Zusammenschluss der Schausteller der einzige Anbieter des Interessenwettbewerbs gewesen war.

Die SWD, die satzungsgemäß unter anderem für die Veranstaltung von Märkten auf dem Paul-Wierich-Platz und auf der Kölner Straße zuständig ist, sucht nun Interessenten für die Ausrichtung eines Weihnachtsmarktes in der Dormagener Innenstadt für den Zeitraum 2020 bis 2024. Der Weihnachtsmarkt findet jährlich ab dem Freitag vor dem 1. Advent bis zum 4. Advent, maximal aber bis zum 23. Dezember in der Dormagener Fußgängerzone statt. „Der Weihnachtsmarkt ist eine der zentralen Veranstaltungen in der Dormagener Innenstadt. Wir suchen nun einen leistungsfähigen Veranstalter, der gemeinsam mit uns die Zukunft dieses Events gestaltet“, sagt Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt.