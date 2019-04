Supermarkt in Delhoven : Geldautomat hält versuchter Sprengung stand

Delhoven Der Versuch, in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten beim Rewe-Einkaufsmarkt am Delhovener Ortseingang zu sprengen, missglückte. Wie die Polizei mitteilt, brachten die Täter an der Von-Stauffenberg-Straße einen Geldautomaten, der in einem räumlich abgetrennten Bereich des Einkaufsmarktes untergebracht ist, zur Detonation.

Allerdings ohne Erfolg, wie die Polizei erklärte, die parallel von einem Anrufer und einem Sicherheitsdienst alarmiert wurde. Die Täter konnten unerkannt flüchten, machten aber keine Beute. Der nun stark deformierte Automat hatte laut Polizei dem Vorhaben der Täter offensichtlich standgehalten.