Tierschutz in Dormagen Sülzhof von Veterinäramt kontrolliert

Ein Post auf den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram sorgte für Betroffenheit der Nutzer. Der Sülzhof in Nievenheim postete nämlich: „Liebe Kundinnen und Kunden, leider hatten wir heute ein nicht sonderlich tolles Ereignis. Wir wurden beim Veterinäramt angezeigt. All unsere Tiere sind in regelmäßiger tierärztlichen Behandlung, haben einen großen Auslauf, Rückzugsmöglichkeiten und bekommen mehrfach am Tag ausreichend Futter.“