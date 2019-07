Suchaktion beendet : Vermisste Frau aus Dormagen gefunden

Dormagen Die Suche nach einer 62-Jährigen aus Dormagen ist beendet. Die Frau wurde wohlbehalten im Stadtgebiet Neuss gefunden und nach Hause gebracht.

Die Dormagenerin hatte am Donnerstagabend ihre Wohnung an der Röntgenstraße verlassen. Die weitestgehend orientierungslose Frau ist gesundheitlich beeinträchtigt und auf Hilfe angewiesen. Zuletzt war sie am Donnerstagabend, gegen 22.45 Uhr, an ihrer Anschrift an der Röntgenstraße gesehen worden. Am Freitagmorgen hatte die Polizei von dem Vorfall erfahren. Sie setzte zur Suche einen Hubschrauber und auch speziell geschulte Hunde ein. Am späten Freitagabend gab es dann Entwarnung: Die Frau wurde gefunden und nach Hause begleitet.