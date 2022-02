Sturm Zeynep in Dormagen : Weitere Einsätze am Montag

Am Freitag war ein LKW auf der A57 umgekippt. Foto: Feuerwehr

Dormagen Die Sturmtiefs in den vergangenen Tagen haben auch in Dormagen zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Auch in der Nacht zu Montag bliebt es nicht ruhig.

Die Sturmtiefs in den vergangenen Tagen haben auch in Dormagen zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Insgesamt mussten die Wehrleute 40-mal aufgrund von Sturmschäden ausrücken. Nach dem umgekippten Lkw auf der A57 (Freitag) und zahlreichen losen Ästen am Wochenende blieb auch die Nacht von Sonntag auf Montag stürmisch. Die Feuerwehr vermeldete drei weitere sturmbedingte Einsätze. Dabei handelte es sich um lose Dachziegel an der Buchenstraße (Dacharbeiten) und einen umgestürzten Baum an der St.-Peter-Straße.

Aufgrund der schwierig einzuschätzenden Wetterlage war die Dormagener Feuerwehr an allen Tagen mit zahlreichen Kräften im Dienst und mit weiteren Wehrleuten in Bereitschaft, um je nach Situation immer angemessen reagieren zu können. „In Anbetracht der im Vorfeld gemeldeten Wetterprognosen sind wir in Dormagen glimpflich davongekommen und konnten zügig alle Einsätze abarbeiten“, bilanziert der Leiter der Feuerwehr, Bernd Eckhardt. Am Montag blieb es dann weitestgehend ruhig.

(ngz)