„Sturm auf Zons“ Großveranstaltung knackt schon jetzt Rekorde

Los geht es bereits am Freitag, 12. Mai, mit dem Schools Day – rund 300 Schüler aus dem Stadtgebiet besuchen das Heerlager. Für alle Zonser und Mittelalter-Fans folgt ab 18 Uhr der offene Tavernenabend mit freiem Eintritt, Musik, Speis und Trank in den Burghöfen. Herzstück des zweitägigen Mittelalter-Events bleibt natürlich die nachgestellte Bestürmung der Zonser Stadtmauer durch die Burgundertruppen, wie sie im 15. Jahrhundert stattgefunden haben soll. Am Samstag und Sonntag, jeweils um 15 Uhr, wird im alten Rheinbett südlich der Freilichtbühne zum Angriff geblasen. Flankiert wird der von internationalen Akteuren nachgestellte Schaukampf von trubeligem Marktgeschehen und dem offenen Heerlager südlich von Zons, in dem die Darsteller mit „Weib und Kindern“ kampieren und Besuchern die Lebensweise der Söldner, Knechte und Adligen im ausgehenden Mittelalter demonstrieren. Abseits von Kanonendonner und Pfeilhagel wartet der Mittelaltermarkt im Gelände der Burg Friedestrom mit einem großen Angebot sowohl für Mittelalter-Fans als auch für die breite Masse der Besucher auf.