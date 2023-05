Großveranstaltung in Dormagen „Sturm auf Zons“ 2023 - das müssen Besucher wissen

Dormagen · Am Wochenende lockt die Veranstaltung „Sturm auf Zons“ wieder Tausende Besucher in die Zollfeste. Doch wie kommt man am besten hin? Wo gibt es noch Tickets und was für Neuerungen erwarten die Besucher? Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt es hier.

12.05.2023, 12:00 Uhr

Die nachgestellte Bestürmung der Zonser Stadtmauer ist in jedem Jahr ein beliebtes Highlight der Veranstaltung. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Auch wenn auf dem Schlachtfeld keine anderen Mittel zum Einsatz kommen, als sie vor gut 550 Jahren verfügbar waren: Was das Besuchermanagement anbetrifft, ist der „Sturm auf Zons“ 2023 im digitalen Zeitalter angekommen. Erstmals können Besucher des Mittelalter-Events ihre Eintrittskarten unter www.sturm-auf-zons.de bereits im Vorfeld online kaufen und damit beim Einlass deutlich Zeit sparen kann. Im Zonser Jubiläumsjahr trumpft das Event neben dieser Neuerung mit einigen Rekorden auf. Rund 400 historische Darsteller aus vielen europäischen Ländern haben sich angekündigt. „Wir erwarten das größte Heerlager, das Zons bislang gesehen hat“, so Wolfgang Göddertz. Er ist Vorsitzender und Hauptmann der Zonser Garnison, diese wiederum gemeinsam mit der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) Veranstalter des Events. Es wird bunt, voll und spannend beim sechsten „Sturm auf Zons“ am 13. und 14. Mai 2023. Los geht es bereits am Freitag, 12. Mai, mit dem Schools Day – rund 300 Schüler aus dem Stadtgebiet besuchen das Heerlager. Für alle Zonser und Mittelalter-Fans folgt ab 18 Uhr der offene Tavernenabend mit freiem Eintritt, Musik, Speis und Trank in den Burghöfen. Herzstück des zweitägigen Mittelalter-Events bleibt natürlich die nachgestellte Bestürmung der Zonser Stadtmauer durch die Burgundertruppen, wie sie im 15. Jahrhundert stattgefunden haben soll. Am Samstag und Sonntag, jeweils um 15 Uhr, wird im alten Rheinbett südlich der Freilichtbühne zum Angriff geblasen. Flankiert wird der von internationalen Akteuren nachgestellte Schaukampf von trubeligem Marktgeschehen und dem offenen Heerlager südlich von Zons, in dem die Darsteller mit „Weib und Kindern“ kampieren und Besuchern die Lebensweise der Söldner, Knechte und Adligen im ausgehenden Mittelalter demonstrieren. Abseits von Kanonendonner und Pfeilhagel wartet der Mittelaltermarkt im Gelände der Burg Friedestrom mit einem großen Angebot sowohl für Mittelalter-Fans als auch für die breite Masse der Besucher auf. Um die Zonser vom zu erwartenden Besucherstrom zu entlasten, setzt die SWD gemeinsam mit der StadtBus GmbH wie im Vorjahr wieder einen Shuttle-Bus vom Schützenplatz Dormagen an der Walhovenerstraße aus ein. Von dort aus pendeln während der Marktöffnungszeiten Busse nach Zons zur Haltestelle Schloßstraße, von wo das Geschehen fußläufig erreichbar ist. Das Parken auf dem Schützenplatz sowie die Nutzung des Shuttle-Busses sind für Besucher des „Sturm auf Zons“ kostenlos. Vor Ort können bereits die Eintrittskarten gekauft werden.

(NGZ)