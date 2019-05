Sturm auf Zons : Mittelalter-Spektakel mit rund 340 Aktiven

Schlachtengetümmel gibt es am Wochenende in Zons sowohl am Samstag-, als auch am Sonntagnachmittag zu sehen. Foto: RP/Georg Salzburg(salz)

Für Menschen aus Rhein-Kreis und Umgebung mit einem Faible für Reisen durch die Zeit ist das eigentlich ein „Muss“-Termin: Von Freitag bis Sonntag (24. bis 26. Mai) steigt in Dormagen das traditionsreiche mittelalterliche Spektakel „Sturm auf Zons“ in und um die alte Zollfeste.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen zwei Schaukämpfe, die an den Neusser Krieg in den Jahren 1474/1475 erinnern. Der damalige Kölner Erzbischof Ruprecht von der Pfalz stand an der Seite Karls des Kühnen und gegen das Kölner Domkapitel und Kaiser Friedrich III., man stritt sich unter anderem über die Rechte an Zons und den Rheinzoll. Die Schaukämpfe finden am Samstag und am Sonntag jeweils ab 15 Uhr an der südlichen Festungsmauer statt, das Zuschauen ist kostenlos.