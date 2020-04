Straßenbau in Dormagen : Stürzelberger Straße ist im Mai fertig

Stürzelberg/Zons Regen und Verzögerungen bei der Materialanlieferung haben den Umbau verlängert.

An einer der am stärksten beachteten Straßenbaumaßnahmen wird kräftig gearbeitet: Der Umbau der Stürzelberger Straße, die die beiden mitunter rivalisierenden Ortsteile Zons und Stürzelberg verbindet, soll Anfang Mai beendet, und die Straße wieder für Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger freigegeben werden. Das verspricht jedenfalls der Chef der Technischen Betriebe Dormagen (TBD), Thomas Wedowski.

Während der Sperrung der Stürzelberger Straße läuft der Umleitungsverkehr (inklusive Busse) über die Deichstraße. Die ist dafür jedoch nicht ausgerichtet, mit der Folge, dass es einige Schäden am Deich gibt, wie Thomas Wedowski bestätigt: „Die Deichstraße ist nicht so breit, so dass Fahrzeuge seitlich in den Deich fahren.“ Vor allem Lastwagen haben Probleme mit der geringen Fahrbahnbreite. Die Schäden sind zwar nicht gravierend, aber doch so stark, dass an einigen Stellen das Bankett wieder hergestellt werden muss.