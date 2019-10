Stürzelberger Straße in Dormagen : Beleuchtung auf neuem Radweg soll wegfallen

Dormagen Mit dem lange erwarteten Neubau eines kombinierten Geh- und Radweges entlang der Stürzelberger Straße zwischen Stürzelberg und Zons wurde Anfang August begonnen.

Wie die Verwaltung erläutert, ist die Beleuchtung außerörtlicher Straßen grundsätzlich eine freiwillige Maßnahme. Beispiele dafür in Dormagen: in Teilen der Aldenhovenstraße, an der B9 in St. Peter, der Edisonstraße, der St.-Peter-Straße und des Zinkhüttenwegs. Die Investition in eine neue Straßenbeleuchtung für den Radweg an der Stürzelberger Straße beziffert die Verwaltung mit rund 50.000 Euro plus Stromkosten von etwa 600 Euro pro Jahr. Dagegen sprächen auch „verstärkt Gründe des Umweltschutzes wie CO 2 -Einsparung und der sogenannte ,Lichtsmog’“. Dieser sei vor allem für nachtaktive Tiere und Insekten schädlich. „Aus diesem Grunde befürwortet auch die Untere Naturschutzbehörde des Rhein-Kreises Neuss auf Nachfrage die aktuelle Planung; eine Beleuchtung der Straße wird eher kritisch und als kontraproduktiv zu den Bemühungen beim Insektenschutz gesehen“, führt Kämmerin Gaspers aus. In jedem Falle müsste für eine Beleuchtung eine Befreiung bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragt werden, unter Beteiligung des Naturschutzbeirates.