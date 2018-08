Stürzelberger Schützen ehren zwei Frauen mit Silber-Brosche

Stürzelberg Stürzelberger Schützen feiern gemeinsam mit Freunden.

Es ist ein ganz besonderes Schützenfest, das die St.-Aloysius-Schützenbruderschaft noch bis heute feiert. Und das liegt nicht nur an den Jubiläumsprogrammpunkten zum 150-jährigen Bestehen der Bruderschaft. Wie das noch amtierende Königspaar Frank I. und Steffi Perle sein ganzes Königsjahr hindurch auf die Schützen und die anderen Königspaare im Dormagener Stadtgebiet zugegangen ist, so feiert es gemeinsam mit Freunden sein Heimatfest. So steht es auch auf Bannern am Schützenplatz und an der Residenz im Schützenhaus: „Wir feiern mit Freunden“. Die sonst nicht sprachlose Königin Steffi Perle, die die Homepage der Bruderschaft betreut, war ebenso wie Edelknabenbetreuerin Annette Winter überrascht und erfreut, dass sie die Silber-Brosche des BHDS für ihr Engagement erhielten. „Eine Auszeichnung speziell für Frauen, die wir lange nicht verliehen haben“, sagte Brudermeister Harald Lenden.