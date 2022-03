Für Familien in Stürzelberg : Wasserspielplatz bald nutzbar

Stürzelberg Der Spielplatz an der Roßlenbroichstraße soll Ende der Woche freigegeben werden. Auch eine Wasserspielstraße ist dort wieder zu finden.

Wer gerade bei einem Spaziergang am Spielplatz an der Roßlenbroichstraße vorbeikommt, wundert sich vielleicht ein wenig: Die seit vielen Monaten erwarteten Spielgeräte sind schon seit einigen Wochen aufgebaut, können aber noch nicht genutzt werden, weil das Gelände des Spielplatzes noch durch Gitter versperrt ist. Lediglich das schon länger bestehende Klettergerüst kann derzeit genutzt werden. Aber Anna Theis von der Pressestelle der Stadt Dormagen hat gute Nachrichten: „Die Kollegen der Technischen Betriebe haben mitgeteilt, dass der Spielplatz am Ende der Woche freigegeben wird.“ Dass die Absperrung so lange bestehen bleib, liegt daran, dass die Fundamente der Geräte richtig aushärten müssen.