Ur-Gesteine aus Stürzelberg : Sibille und Adi Gassan feiern Goldene Hochzeit

Stürzelberg Kennengelernt haben die beiden sich im Schützenzelt. 1972 heirateten der Ur-Stürzelberger und die Meerbuscherin. Beide sind aus dem Dorf nicht mehr wegzudenken.

Sibille und Adi Gassan sind aus dem Stürzelberger Dorfleben nicht mehr wegzudenken. Am heutigen Donerstag feiert das Paar seine Goldene Hochzeit. Vor genau 50 Jahren, am 3. November 1972, heirateten die beiden auf dem Standesamt in Meerbusch. „Sehr solide“, sagen sie, nur im engsten Familienkreis. Die kirchliche Hochzeit erfolgte am 17. April 1973.