Nachgefasst : KG Rot-Weiss Stürzelberg feiert Karnevalsmesse

Stürzelberg Die traditionelle Karnevalsmesse in Stürzelberg drohte zunächst auszufallen. Nun kann sie unter Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen doch stattfinden.

Der für den Karnevalssamstag von der KG Rot-Weiss Stürzelberg geplante Karnevalsgottesdienst kann nun doch stattfinden. Am 13. Februar um 17 Uhr wird die Karnevalsmesse im Stürzelberger Schützenhaus gefeiert. Die Stadt hatte die Messe der KG, die traditionell in jedem Jahr am Karnevalssamstag von Pastor Klaus Koltermann zelebriert wird, zunächst absagen wollen. Nach erneuter Prüfung bekam die Karnevalsgesellschaft nun das OK. Weil in diesem Jahr keine Karnevalsveranstaltungen stattfinden können, freut sich Dirk Rosellen, zweiter Geschäftsführer der KG, besonders über die Zusage. „Gottesdienste sind nach der aktuellen Coronaschutzverordnung grundsätzlich erlaubt, weswegen wir zumindest diesen Teil des Karnevals auch in diesem Jahr mit Pfarrer Koltermann durchführen möchten.“ Im Schützenhaus sei genügend Platz vorhanden, um die nötigen Abstände einzuhalten. Besucher müssen eine medizinische Maske tragen. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Voranmeldung erforderlich. Anmeldungen unter info@karnevalsvereinstuerzelberg.de oder bei Markus Fillinger (0173/6914392) oder Jaqueline Levering (0173/9911500). Eine Kostümierung wird gerne gesehen.