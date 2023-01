Versorger aus Dormagen hilft Härtefallfonds für evd-Stromkunden startet jetzt

Eine etwaige Zuwendung aus dem Hilfsfonds der evd erfolgt so: „Nach einer positiven Prüfung erhält der Kunde einmalig eine Reduktion seines monatlichen Abschlages. Berücksichtigt wird dabei die durch Preiserhöhungen entstandenen Mehrkosten, höchstens aber 500 Euro. Der Abschlag wird auf den Stand des monatlichen Abschlags vor der Preiserhöhung bzw. maximal um 500 Euro reduziert“, so Diekmann. Um Unterstützung aus dem Härtefallfonds zu erhalten, müssen Kundinnen und Kunden gewisse Voraussetzungen erfüllen: Der Fonds ist ausschließlich für Wohnungsmieter mit eigenem Zähler gedacht, die als Privat- bzw. Haushaltskunden in Dormagen Strom zu Wärmezwecken beziehen. Zudem darf der Antragssteller keine Rabatte auf seinen Energiebezug erhalten, keine staatlichen Transferleistungen erhalten oder beantragt haben und muss mehr als 20 Prozent des Nettoeinkommens des Haushalts für die Energiezahlungen aufbringen.