Strom in Dormagen : CDU schlägt die Einführung einer „Strom-Cloud“ vor

Die CDU möchte weitere Anreize für Photovoltaik schaffen. Foto: dpa/Caroline Seidel

Dormagen In den Umweltausschuss am 17. Mai wird die CDU-Fraktion Dormagen die Idee einer sogenannten „Strom-Cloud“ einbringen. Dabei handelt es sich um einen virtuellen Speicher, der an sonnigen Tagen überschüssig produzierte Strom einer Photovoltaikanlage virtuell speichert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ratsmitglied Karl-Heinz „Charly“ Heinen erklärt: „Das Konzept ist eigentlich denkbar einfach. Die Idee ist, dass die Energieversorgung Dormagen (evd) eine solche Strom-Cloud anbietet“, beginnt er. „Photovoltaikanlagen produzieren logischerweise genau dann am meisten Strom, wenn dieser am wenigsten benötigt wird, nämlich im Sommer. Nur ein Teil des Stromes wird dann verbraucht und der Rest geht zurück ins Netz. Diesen Strom könnte dann beispielsweise die evd nutzen und dafür ein virtuelles Konto, also eine ‚Strom-Cloud‘ für die Photovoltaikanlagen-Besitzer anlegen, die dann im Winter darauf zugreifen können.“

Durch die Photovoltaikanlage werde grüner und regionaler Strom produziert, der weiterverkauft werden könnte an jene die aktuell nicht die Möglichkeit haben diesen zu produzieren oder zu nutzen. „Die evd macht dies natürlich nicht umsonst, es müsste dann überlegt werden, wie sich dies finanzieren lässt und dafür gibt es auch schon Ideen. Die Stadt könnte gemeinsam mit ihrer Tochterfirma noch einmal völlig neue Anreize setzen.“ In den Unterlagen heißt es: „Es ist entscheidend, dass immer wieder auf die Wichtigkeit dieses Themas aufmerksam gemacht wird und Anreize geschaffen werden, damit mehr Dormagener Bürgerinnen und Bürger in eine eigene Photovoltaikanlage investieren.“

(kiba)