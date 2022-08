Strohballen in Dormagen in Flammen : Verdacht auf Brandstiftung - Bilder vom Brand

Strohballen in Dormagen in Flammen

Update Zons Die Feuerwehr Dormagen wurde am späten Abend zu einer Feuermeldung gerufen. Bilder vom Brand und alle bisher bekannten Informationen gibt es hier.

Womöglich war Brandstiftung die Ursache des Feuers, dass die Feuerwehr mit mehreren Löschfahrzeugen zu einem Feld an der Wiesenstraße in Zons ausrücken ließ. Dort waren 40 Strohballen in Brand geraten. Da mehrere der brennenden Eckballen von dem Stapel auf den Weg gefallen waren, wurde zudem der Fahrbahnbelag auf einer Länge von circa 20 Metern beschädigt.