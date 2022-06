Atreit um Zuckerfabrik in Dormagen : Klassische Patt-Situation

Atreit um Zuckerfabrik in Dormagen

Wann auf dem Areal gebaut wird, steht in den Sternen. Foto: Berns, Lothar (lber)

Meinung Dormagen Vor einem Jahr herrschte zwischen der Stadt und Grundstückeigentümerin Einigkeit darüber, wie es auf dem Zuckerfabrik-Gelände weitergeht. Davon kann heute keine Rede mehr sein.

Was für eine dicke Überraschung! Während in Dormagen vor allem diejenigen, die im Bereich der Innenstadt wohnen, darauf warten, dass Kaufland und Edeka endlich mal voran machen mit dem Bau ihrer Supermärkte, wird hinter den Kulissen gestritten. Mit dem vorläufigen Ergebnis, dass völlig unklar ist, wann Edeka die ersten Bagger auf das Zuckerfabrik-Gelände rollen lässt.

Der Ärger bei dem Lebensmittel-Händler ist verständlich: Er hat sich auf seinem eigenen Gelände den für ihn besten Platz für den Supermarkt ausgesucht. Jetzt funkt die Stadt dazwischen, weil sie mit ihrem Leuchtturm-Projekt, dem Kulturzentrum Forum D, eine ordentliche Stadteingangssituation schaffen will. Mit dem Zwischenergebnis einer klassischen Patt-Situation: Edeka wird der Stadt kaum den gewünschten Großteil des Areals verkaufen, wenn nicht klar ist, dass man sein eigenes Objekt so bauen kann wie gewünscht. Andererseits dürfte die Stadt dem Bauantrag von Edeka nicht so ohne Weiteres genehmigen.