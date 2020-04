Corona-Krise und Kommunalpolitik : Grüne drohen mit Aufsichtsbehörde

Dormagen Fortsetzung im Politik-Streit: Mehrere Fraktionen wollen mit Macht Präsenz-Ratssitzungen durchsetzen. Der Bürgermeister ist dagegen.

Zentrum und Grüne kritisieren Bürgermeister Erik Lierenfeld und die SPD. Sie sind Teil der Vierer-Allianz (mit CDU und FDP), die in der vergangenen Woche gefordert hat, dass bis zur Kommunalwahl am 13. September noch drei Ratssitzungen stattfinden sollen. Das hatte Lierenfeld mit Verweis auf die Corona-Krise, das Abstandsgebot sowie die Möglichkeit von Dringlichkeitsentscheidungen abgelehnt. Für Zentrums-Fraktionsvorsitzenden Hans-Joachim Woitzik ein klarer Fall von „Verhinderungstaktik“. Die SPD wiederum versuche „gezielt, in Dormagen politische Sitzungen zu verhindern“. Deren Fraktionsvorsitzender Andreas Behncke hatte gesagt, eine Teilnahme zu überprüfen, man wolle nicht bei „Show-Veranstaltungen“ dabei sein.