Nahverkehr in Dormagen Streik betrifft auch den Stadtbus

„Es wurde angekündigt, dass im Zuge der Arbeitskampfmaßnahmen ebenfalls die Buslinien der Stadtbus Dormagen GmbH betroffen sind und bestreikt werden,“ so Klaus Schmitz, Geschäftsführer der Stadtbus Dormagen GmbH, „ausgenommen von den Streikmaßnahmen sind natürlich die Schülerlinienbusse, diese verkehren unverändert zum Schulbeginn und Schulende weiter. „Die Fahrten, die von nicht streikenden Subunternehmen durchgeführt werden, haben wir in einer Übersicht zusammengestellt und auf unserer Homepage www.stadtbus-dormagen.de veröffentlicht. Unseren Fahrgästen danken wir bereits jetzt schon für ihr Verständnis und bitten sie, sich bereits im Vorfeld über Alternativrouten zu informieren“, so Schmitz weiter.