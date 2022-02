Straßenprojekt in Dormagen : Arbeiten auf der Walhovener Straße beginnen

Stadt baut auf der Walhovener Straße eine Abbiegespur in Richtung Neuss. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen In Kürze beginnen die Bauarbeiten an der Walhovener Straße in Höhe der B9. Dort wird nach Angaben der Stadt zur besseren Abwicklung des aus Rheinfeld kommenden Verkehrs eine zusätzliche Rechtsabbiegespur geschaffen.