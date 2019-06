Straßenname in Dormagen : Anwohner sind für den Namen Carl-Duisberg-Straße

Straßenname in Dormagen

Eine Umfrage ergab eine Mehrheit für die Beibehaltung des Namens.

Nachdem sich die Mehrheit der Anwohner der Carl-Duisberg-Straße, die sich auf die Umfrage vom 10. bis 30. April bei der Stadt zurückgemeldet hatten, gegen eine Umbenennung ausgesprochen haben, empfiehlt die Verwaltung dem Planungs- und Umweltausschuss, die Umbenennung der Straße nicht weiter zu verfolgen. Das geht aus den Unterlagen für die Ausschusssitzung am 26. Juni hervor.

Der Chemiker, Industrielle und Mitgründer der IG Farben (später Bayer) Carl Duisberg (1861-1935) solle vom Straßenschild verschwinden, wie die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und Piraten/Die Linke 2015 in zwei separaten Anträgen erreichen wollten. Ein Expertentrio mit Kreisarchivar Stephen Schröder, seinem Vorgänger Karl Emsbach und dem früheren Stadtarchivar Heinz Pankalla hatte sich nach einem entsprechenden Auftrag des Planungsausschusses intensiv mit Duisberg beschäftigt und dem Gremium seine Forschungsergebnisse vorgelegt, ohne eine Entscheidungsempfehlung abzugeben. Über Duisberg, dem sie unternehmerisches Geschick und herausragende organisatorische Fähigkeiten bescheinigen, heißt es unter anderem: „Duisberg engagierte sich (...) massiv für die Erfindung und Produktion von Giftgas im Ersten Weltkrieg. Dieser historische Befund ist unstrittig. Die Quellen belegen zudem, dass Duisberg mit dem Gaseinsatz kaum moralische Bedenken verband (...)“. Die Experten zitieren aus einem Duisberg-Brief von 1915: „Dieses Chlorkohlenoxyd ist das gemeinste Zeug, das ich kenne (...) Die einzig richtige Stelle aber ist die Front, an der man so etwas heute probieren kann“.