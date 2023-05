Straßenbeleuchtung in Dormagen 200 Leuchten werden ausgetauscht

Laut Daten aus dem Herbst 2022 sind in Dormagen insgesamt rund 8.114 Leuchten in Betrieb. Seit dem Jahr 2006 wurden laut Aussage der Verwaltung intensive Anstrengungen zur Reduzierung des Stromverbrauchs bei der öffentlichen Straßenbeleuchtung unternommen. Im Jahr 2007 bis 2008 wurden 60 Prozent der Leuchten auf LED-Leuchten (Austauschleuchten) umgerüstet. Der Stromverbrauch aus 2006 mit damals 3.161.829 KWh wurde durch die vielen vorangegangenen Energieeinsparmaßnahmen nach aktueller Zählerablesung (Stand 31.12.2021) auf 773.747 kWh gesenkt. Das macht eine Ersparnis von über 76 Prozent. „Der Stromverbrauch ist 2021 im Vergleich zu 2020 leicht angestiegen, dies hängt mit dem Alterungsprozess der LED Austausch-Leuchtmittel zusammen“, heißt es in einer Vorlage aus dem Betriebsausschuss (März 2023). Seit 2011 werden nur noch LED-Kofferleuchten neu montiert.