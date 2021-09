„Strabi Strandkonzerte“ : Sandige Füße, Beats und Party am See

Vor traumhafter Kulisse feierten am vergangenen Wochenende junge Menschen am Straberger See. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Dormagen Die ersten „Strabi Strandkonzerte“ am Straberger See waren sehr gut besucht, weitere Konzerte finden am kommenden Wochenende statt.

Vor herrlicher Kulisse haben am vergangenen Freitag und Samstag jeweils Hunderte junger Menschen am Straberger See gefeiert. Mit Sand unter den Füßen und bei bestem Wetter wurde am Freitag zu den Beats der bekannten deutschen DJs David Puentez und Brandon getanzt, am Samstag feierten die Besucher Elektro-DJ Timbo und seinem MC This Chris.

Organisiert wurden die „Strabi Strandkonzerte“ von Valentin Gongoll und Simon Rodenkirchen, erstmalig und als Alternative zum beliebten „Strabi Festival“. „Dank der neuen 3G-Regeln konnten wir nahezu ganz normal feiern“, erklärt Gongoll. „Ursprünglich hatten wir ein anderes Konzept geplant, eigentlich sollten die Besucher in Boxen aufgeteilt werden, das war nun nicht mehr nötig.“ Zutritt zu den Konzerten hatten jedoch nur Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete.

INFO Hygiene-Maßnahmen „Strabi Strandkonzerte“ Maßnahmen Für alle Konzerte im Sommer gilt die 3-G-Regel: getestet, geimpft oder genesen. Kontrolliert wird das am am Einlass genauso wie die personalisierten Tickets. Infos Alle Hygiene-Maßnahmen und Öffnungs-Schritte sind unter www.strabi.de/strandkonzerte-hygiene zusammengetragen.

Unterschiede zum regulären „Strabi Festival“ gab es laut Gongoll nur wenige: „Es ist natürlich alles etwas kleiner gehalten, pro Veranstaltung ist nur Einlass für 1000 Personen. Außerdem gehen die ‚Strabi Strandkonzerte’ auch nur bis 22 Uhr“, erklärt er. „Die Idee wurde gleich wieder super angenommen, die Leute haben Lust zu feiern. Für einige Künstler ist es wieder die erste große Show, abgesehen von Autokonzerten. Ich glaube, das Wetter ist das Beste, welches wir jemals bei einer Veranstaltung am See hatten. Nicht zu kalt und nicht zu heiß, einfach perfekt“, so der Organisator.

Simon Rodenkirchen und Valentin Gongoll organisierten die „Strabi Strandkonzerte“ als Alternative zum beliebten „Strabi Festival“. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Die Stimmung bei den Besuchern am Freitag war dementsprechend ausgelassen: „Wir freuen uns, endlich hier zu sein. Gute Musik, leckere Getränke und dann auch noch vor dieser tollen Kulisse direkt vor dem Wasser. Auch das Wetter spielt mit. Es könnte wirklich nicht besser sein“, findet Lena Merzen. Ähnlich sieht das auch Jonas Brans: „Man hat hier ein großartiges Strandfeeling, als wäre man im Urlaub. Ich glaube, rein von der Kulisse ist das nicht zu toppen – auch die Musik ist natürlich gut.“

Für alle, die die „Strabi Strandkonzerte“ am vergangenen Wochenende verpasst haben, besteht am kommenden Wochenende eine weitere Chance, am See zu feiern. Nachdem im vergangenen Jahr mit Cat Ballou das erste Mal auch eine Kölsche Band am See gespielt hat, kommt mit Kasalla nun der nächste Hochkaräter aus der Domstadt. Am Freitag, 10. September spielt die Band am „Strabi“. „Die Tickets für Kasalla sind wieder schnell weggegangen – es sind aber noch welche da. Wir waren gar nicht sicher, wie dieser Act ankommt. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man Kasalla bei einem Autokonzert auf dem Schützenplatz spielen lässt oder bei einem klassischen Festival“, sagt Valentin Gongoll.

Am 11. September gibt es dann einen besonderes Künstler für die Jugend: In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal einen Auftritt von Deutsch-Rappern am See. „Lugatti & 9ine“ aus dem Süden Kölns sind über das Rheinland hinaus bekannt und werden nach Dormagen kommen. „Wir wollen uns der Jugend auch anpassen, Deutsch-Rap ist einfach ein Thema, das zukünftig weiterhin wichtiger für Festivals werden wird. Dementsprechend gut wurde dieses Konzert auch angenommen.“