Strabi-See in Dormagen : Kieswerk-Pläne behindern Segler

Wie auch der Welberssee bei Geldern ist auch der Strabi ein beliebtes Areal für Segler. Foto: ja/WSG Gelderland

Straberg Am Straberg-Nievenheimer See soll der Betreiber der Auskiesungen Rücksicht auf die Freizeitplanungen nehmen und keine hohen Bäume pflanzen, die das Aus für die Segler bedeuten könnten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus-Dieter Schumilas

Es soll der neue „Hotspot“ in der Region werden: das geplante Freizeitareal rund um die Straberger Seenplatte. Ein Projekt, das ebenso vielschichtig ist wie langfristig angelegt. Doch schon heute gibt es Bausteine, die bearbeitet werden, damit es bei der konkreten Umsetzung keine Probleme gibt. Aktuelles Beispiel: Die Firma Straberg-Kies soll gebeten werden, als ökologischen Ausgleich für ihre umfangreichen und jahrzehntelangen Auskiesungen hochstämmige Bäume zu pflanzen. Genau das will die SPD verhindern und hat beantragt, das Planfeststellungsverfahren zu verändern. Grund: Wachsen an dieser Stelle hohe Bäume, wäre das gleichbedeutend mit dem Aus für Segler und Surfer auf dem „Strabi“, weil ihnen der nötige Wind genommen werden würde. Daher sollen dort Büsche oder Hecken gepflanzt oder eine Insektenwiese angelegt werden.

„Wir brauchen eine andere Form der Ausgleichsbepflanzungen“, sagt der planungspolitische Sprecher der SPD, Carsten Müller, „die mit den Zielen des Freizeit- und Naherholungskonzeptes vereinbar sind.“ Das sehen auch die anderen Fraktionen so. Müllers Kollege von der CDU, Karl-Heinz Heinen, weist daraufhin, dass Eile geboten sei, weil im Herbst dieses Jahres der ökologische Ausgleich beginnen soll. Die Verwaltung wurde von den Planungspolitikern daher beauftragt, zu prüfen, was notwendig ist, um den Planfeststellungsbeschluss anzupassen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Rhein-Kreis Neuss, weil er die Zulassungs- und Entscheidungsbehörde ist. Gesprächspartner sind aber auch der Grundstückseigentümer und der Betreiber der Auskiesung. Immerhin: Das Amt für Umweltschutz (Untere Wasserbehörde) des Rhein-Kreises hat bereits signalisiert, dass es gegen eine solche Änderung keine Bedenken hat.

Info Auskiesung läuft noch zwei Jahrzehnte Was Die Auskiesung an der Straberg-Nievenheimer Seenplatte ist spätestens 2042 komplett beendet. Wer Die Firma Straberg-Kies GmbH&Co KG betreibt dort die Auskiesung und ist für Ausgleichsmaßnahmen zuständig. Dafür existiert ein Rekultivierungsplan. Ziel Die Entwicklung des Strabi-Areals zu einem Freizeit- und Naturareal. Sport ist ein wichtiges Element dort.

Sehr zur Freude von Müller, der das Thema Freizeitplanung gerne weiter vorantreiben möchte, aber auch weiß, dass das alles seine Zeit braucht. Im vergangenen Jahr wurde von einem Fachbüro eine erste Planung vorgelegt. Die SPD hat daraufhin das Gespräch mit Anglern, Seglern und in Nievenheim mit Anwohnern gesucht. Ein Ergebnis: Eine „Seebühne“ mit regelmäßigen Veranstaltungen wird dort nicht gewünscht. Am 20. Mai wird die SPD zu einer offenen Fraktionssitzung erneut in Nievenheim sein. „Da wird es sicherlich auch um das Thema Freizeitnutzung am Strabi gehen“, glaubt Müller. Eine wichtige Rolle bei der Gesamtplanung spielen Lärm und Schallschutz. ebenso Parkplätze. Klar ist, betont der SPD-Stadtverordnete, dass bei allen Planungen zunächst das Thema Parken geklärt werden muss. „Das ist kein Zustand, dass Besucher entlang der Straße und Wege ihre Fahrzeuge abstellen müssen.“