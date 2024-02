Strabi-Open-Air in Dormagen Gemeinnützigkeit soll Festival retten

Der 6. September ist bei Valentin Gongoll und Simon Rodenkirchen im Kalender rot markiert. An diesem Tag soll die zehnte Auflage des Strabi-Festivals auf dem Gelände des Straberg-Nievenheimer Sees über die Bühne gehen. Das ist der Plan, ob es so kommt, steht noch nicht hundertprozentig fest. Denn nach wie vor geht es um das Überleben dieser besonderen Musik-Veranstaltung in Dormagen. Es gibt einen Rettungsanker: Für das Festival soll eine gemeinnützige GmbH gegründet werden. „Die Anträge sind raus“, sagt Valentin Gongoll, einer der beiden Chefs des Elektromusik-Spektakels.