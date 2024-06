Festival in Dormagen Strabi Open Air startet im September

Dass sich Valentin Gongoll und Simon Rodenkirchen nicht nur um die jungen Menschen in Dormagen Gedanken machen, sondern auch um die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit, sieht man an ihrem Festivalkonzept. So arbeiten sie zum Beispiel nicht mit Stromgeneratoren, die mit Diesel laufen würden, sondern können Dank der Unterstützung der EVD in Dormagen eine Feststromleitung nutzen. Des Weiteren gibt es auf dem gesamten Festivalgelände keine Einwegbecher mehr, sondern nur noch Pfandbecher. Die Veranstalter würden sich auch von den Besuchern wünschen, sich am Nachhaltigkeitskonzept zu beteiligen. „Wir würden alle Besucher in diesem Jahr bitten, nicht mit den Pkw anzureisen, sondern klimafreundlich mit dem Rad zu kommen oder unsere kostenlose Shuttle-Busse zu nutzen, die wir erstmalig akquirieren konnten“, so die Bitte der Veranstalter. Dank der Unterstützung der Stadtverwaltung gibt es erstmalig kostenlose Shuttle Busse vom Dormagener Bahnhof bis zum Strandgelände. Zwar würde auch der Parkplatz für Autos weiterhin geöffnet bleiben, doch der Platz ist begrenzt. „Wir werden von Jahr zu Jahr besser, auch Dank der Unterstützung von unserem Team, das inzwischen aus rund zwanzig Ehrenamtlern besteht, die wirklich ein Jahr daran arbeiten, dass wir das Open Air Festival hier veranstalten können“, so Rodenkirchen. Die Veranstalter kündigen für den 6. September auch noch eine große Überraschung an, die sie im Vorfeld nicht verraten möchten. Festival-Besucher dürfen also doppelt gespannt sein.