Es gibt noch weitere Ideen „Wakebeach 257“ am Straberger See in Dormagen hat sich verändert

30 Grad, ein heißer, herrlicher Abend im August: Scheinwerfer werfen bunte Lichter in die Bäume, ein paar Dutzend Menschen haben es sich mit kühlen Getränken gemütlich gemacht, bewegen sich zu coolen Rhythmen, im Hintergrund glitzert der See. Diese Szenerie gab es vor fast drei Jahren, mitten in der Pandemie, am Straberger See: Deutschlands Reggae-Musiker Nummer eins, Gentleman, trat mit seiner Band im Wassersportpark am „Strabi“ auf. „Es war ein unfassbarer Abend“, erinnert sich Markus Haarmann, einer von drei Chefs von Wakebeach 257, dem Top-Wassersport-Zentrum in der Region.