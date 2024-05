Wegen Bauarbeiten in Dormagen Straberger Norbertstraße ab Mitte Mai vollgesperrt

In der 11.000 Quadratmeter großen Klimaschutzsiedlung sollen zwei Mehrfamilienhäuser und 14 Einfamilienhäuser entstehen. Es gibt sowohl energetische als auch gestalterische und städtebauliche Anforderungen an eine Siedlung, damit sie Klimaschutzsiedlung genannt werden darf. Diese Anforderungen werden vom Land NRW festgelegt. Die zulässigen CO 2 -Emissionen liegen beim Neubau in Abhängigkeit vom Gebäudetyp etwa 50 bis 60 Prozent unter den Werten, die sich für Referenzgebäude ergeben.